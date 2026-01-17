मुस्कान के लिए मंज़िल आसान! 1 किमी तक ट्राईसिकल धकेलते दोस्त, जानें सच्ची दोस्ती की अनोखी कहानी…

यह कहानी है कक्षा सातवीं के छात्र हेम किशोर भुईहर की, जो बचपन से पढ़ाई में होशियार रहा है, लेकिन पांचवीं कक्षा के बाद उसकी शारीरिक स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ने लगी। समय के साथ उसके पैर कमजोर हो गए और एक समय ऐसा आया जब वह चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। शारीरिक अक्षमता के कारण हेम किशोर का स्कूल जाना बंद हो गया और उसका भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा।