कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष: कुलिशजी के समर्पण के चलते गीत गोविंदम जैसी रचना साकार हो पाई: विश्व मोहन भट्ट

Karpoor Chandra kulish birth centenary: राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश जी से कौन नहीं जुड़ा है? पत्रिका के माध्यम से उनसे सभी जुड़े हुए हैं। राजस्थान पत्रिका हमारे घर में शुरू से आता है। पहले कुलिशजी, फिर गुलाब जी और अब उनके पुत्र यानी तीन पीढ़ियों से पत्रिका और कुलिश जी से हमारा संबंध रहा है। उनसे हमारा जुड़ाव तब और गहरा हो गया जब उनके मन में एक अद्भुत रचना करने की इच्छा जागृत हुई। संस्कृत के कवि जयदेव की गीत गोविन्दम को संगीतबद्ध करके उसकी रिकॉर्डिंग की जाए। उनका यह भी विचार था कि उसपर बाद में वीडियो भी बनाया जाए।