International Women’s day 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की ‘चिंता’! युद्धों में मरती रहीं बच्चियां

अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने मुस्लिम महिलाओं की तरक्की को लेकर लगातार बयान दिए।
International Women's day 2026: आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया में पहली बार 28 फरवरी 1909 को अमेरिका में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अमेरिका के अलग-अलग राष्ट्रपतियों ने मुस्लिम देशों में महिलाओं की हालात सुधारने के नाम पर बहुत तबाही मचाई, जिसमें बड़े संख्या में नागरिक हताहत हुए। इनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। ईरान पर अमेरिकी और इजराइल हमलों के दौरान 1300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान पर एक हमले में स्कूल में पढ़ने वाली 165 बच्चियां मारी गईं। आइए विस्तार से जानते हैं।
पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग
Iran Israel Conflict Latest Updates