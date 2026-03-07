7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Special News

भारत-न्यूजीलैंड रिश्तों के 100 साल, मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने सुनाई हॉकी की रोचक कहानी

भारत-न्यूजीलैंड के 100 साल पुराने हॉकी रिश्तों के बीच मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार को अंतरराष्ट्रीय समारोह में शामिल होने खास आमंत्रण मिला है। 1926 के ऐतिहासिक भारतीय आर्मी हॉकी दौरे से जुड़ी विरासत को लेकर यह आयोजन चर्चा में है।

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 07, 2026

Major Dhyanchand hockey golden memory

Major Dhyanchand hockey golden memory: मेजर ध्यान चंद के बेटे और हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी अशोक कुमार ने सुनाए कई रोचक किस्से, हॉकी का रोचक इतिहास(photo:patrika)

MP News India New Zealand Hockey Facts: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों की शुरुआत क्रिकेट से नहीं हुई थी। उससे बहुत पहले 1926 में, भारतीय आर्मी हॉकी टीम समुद्र पार कर न्यूजीलैंड पहुंची थी। वही दौरा आज, ठीक 100 वर्ष बाद, एक नए ऐतिहासिक संवाद का कारण बना है। न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पीटर द्वारा भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार (Ashok Kumar) को भेजा गया एक आमंत्रण पत्र एक सदी पुराने रिश्ते को फिर से केंद्र में ले आया है। अशोक कुमार, महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यान चंद (Major Dhyan Chand) के पुत्र हैं और 1975 विश्व कप फाइनल में निर्णायक गोल करने वाले खिलाड़ी भी। इस अवर पर patrika.com पर पढ़ें हॉकी का रोचक इतिहास, मेजर ध्यान चंद की जादूगरी और 1975 विश्वकप अपने नाम करने वाले अशोक कुमार ने कैसे सुनाई हॉकी की सफलता और अब संघर्षों की कहानी...

image

