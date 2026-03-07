भारत-न्यूजीलैंड रिश्तों के 100 साल, मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार ने सुनाई हॉकी की रोचक कहानी

MP News India New Zealand Hockey Facts: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेल संबंधों की शुरुआत क्रिकेट से नहीं हुई थी। उससे बहुत पहले 1926 में, भारतीय आर्मी हॉकी टीम समुद्र पार कर न्यूजीलैंड पहुंची थी। वही दौरा आज, ठीक 100 वर्ष बाद, एक नए ऐतिहासिक संवाद का कारण बना है। न्यूजीलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पीटर द्वारा भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार (Ashok Kumar) को भेजा गया एक आमंत्रण पत्र एक सदी पुराने रिश्ते को फिर से केंद्र में ले आया है। अशोक कुमार, महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यान चंद (Major Dhyan Chand) के पुत्र हैं और 1975 विश्व कप फाइनल में निर्णायक गोल करने वाले खिलाड़ी भी। इस अवर पर patrika.com पर पढ़ें हॉकी का रोचक इतिहास, मेजर ध्यान चंद की जादूगरी और 1975 विश्वकप अपने नाम करने वाले अशोक कुमार ने कैसे सुनाई हॉकी की सफलता और अब संघर्षों की कहानी...