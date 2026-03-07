Road Accident Deaths : गोल्डन ऑवर में 468 लोगों ने बचाई जान, Good Samaritan बोले- ‘सम्मान राशि मिले तो और ‘देवदूतों’ की बढ़ेगी फौज’

Road Accident Deaths: सड़क पर दुघर्टनाओं में गंभीर रूप से जोखिम व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले को गुड समैरिटन (अब राह-वीर योजना) के तहत सम्मानित किया जाता है। हाल ही में एक सूची प्रकाशित की गई जिसमें यह बताया गया है कि अलग-अलग राज्यों में लोग गुड समैरिटन के तहत कितने लोग सम्मानित किए गए हैं। आइए गुड समरैटियन से जानते हैं कि इस योजना की क्या जमीनी हकीकत क्या है?