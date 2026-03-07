7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Special News

Road Accident Deaths : गोल्डन ऑवर में 468 लोगों ने बचाई जान, Good Samaritan बोले- ‘सम्मान राशि मिले तो और ‘देवदूतों’ की बढ़ेगी फौज’

Road Accident Deaths: सड़क पर दुघर्टनाओं में गंभीर रूप से जोखिम व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले को गुड समैरिटन (अब राह-वीर योजना) के तहत सम्मानित किया जाता है। हाल ही में एक सूची प्रकाशित की गई जिसमें यह बताया गया है कि अलग-अलग राज्यों में लोग गुड समैरिटन के तहत कितने लोग सम्मानित किए गए हैं। आइए गुड समरैटियन से जानते हैं कि इस योजना की क्या जमीनी हकीकत क्या है?

5 min read
भारत

image

Swatantra Mishra

Mar 07, 2026

Rah-Veer Scheme

केंद्र सरकार गोल्डन ऑवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को पुरस्कृत करती है।

Road Accident Deaths: सड़क पर दुघर्टनाओं में गंभीर रूप से जोखिम व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले को गुड समैरिटन (अब राह-वीर योजना) के तहत सम्मानित किया जाता है। हाल ही में एक सूची प्रकाशित की गई जिसमें यह बताया गया है कि अलग-अलग राज्यों में लोग गुड समैरिटन के तहत कितने लोग सम्मानित किए गए हैं। आइए गुड समरैटियन से जानते हैं कि इस योजना की क्या जमीनी हकीकत क्या है?

image

Patrika Special News
