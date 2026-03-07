America Bombing History : 80 साल में अमेरिका ने किन देशों पर की बमबारी, इतने लोग मरे कि बस सकते थे कई शहर

America Bombing History : अमेरिका और इजराइल ने इरान (US-Israel Attacked Iran) पर 28 फरवरी 2026 को हमला कर दिया। अमेरिका का यह कोई नया कारनामा है। उसका बमबारी से पुराना नाता रहा है। अमेरिका ने पिछले 8 दशकों से ज्यादा समय में दुनिया भर के अलग अलग देशों पर कई युद्धों और सैन्य अभियानों के तहत बड़े पैमाने पर बमबारी की है। अमेरिका द्वारा की इन बमबारी में खुद अमेरिका और विपक्षी देशों की अपार जनधन की हानि तो हुई ही, लेकिन इसके साथ ही और लाखों लोगों की जानें भी चली गईं। आइए जानते हैं अमेरिका ने कहां कितने बम बरसाए और उनसे कितनी जानमाल की क्षति हुई।