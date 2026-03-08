5 स्टार होटल के शेफ ने पेट्रोल पंप पर खोला फूड ट्रक, टेस्ट इतना बढ़िया कि लग गई लंबी लाइन!

Food Critic : मैरीलैंड के रॉकविले में अगर आप शेल गैस स्टेशन (Shell Gas station) के पास से गुजरें, तो आपको एक चमचमाता हुआ पीले रंग का फूड ट्रेलर (Street Food) नज़र आएगा। आमतौर पर गैस स्टेशन के खाने से लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं होतीं, लेकिन 'हिजोस डेल माईज़' (Hijos del Maiz) नाम का यह फूड ट्रक इस धारणा को पूरी तरह बदल रहा है। सोशल मीडिया और फूड क्रिटिक्स(Food Critic) के बीच इस जगह की जम कर चर्चा हो रही है। शेफ साउल ज़ेलया (Saul Zelaya) यहां सबसे ताज़ा और बेहतरीन मैक्सिकन डिशेज (Mexican Cuisine) परोस रहे हैं, जिसका स्वाद बड़े-बड़े फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट को भी टक्कर दे रहा है।