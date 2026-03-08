5 स्टार होटल के शेफ ने पेट्रोल पंप पर खोला फूड ट्रक, टेस्ट इतना बढ़िया कि लग गई लंबी लाइन!

मैरीलैंड के रॉकविले में शेफ हिजोस डेल माइज ने मैक्सिकन व्यंजन क्वी क्वी केले का हलवा बनाया।(फोटो:द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)
Food Critic : मैरीलैंड के रॉकविले में अगर आप शेल गैस स्टेशन (Shell Gas station) के पास से गुजरें, तो आपको एक चमचमाता हुआ पीले रंग का फूड ट्रेलर (Street Food) नज़र आएगा। आमतौर पर गैस स्टेशन के खाने से लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं होतीं, लेकिन 'हिजोस डेल माईज़' (Hijos del Maiz) नाम का यह फूड ट्रक इस धारणा को पूरी तरह बदल रहा है। सोशल मीडिया और फूड क्रिटिक्स(Food Critic) के बीच इस जगह की जम कर चर्चा हो रही है। शेफ साउल ज़ेलया (Saul Zelaya) यहां सबसे ताज़ा और बेहतरीन मैक्सिकन डिशेज (Mexican Cuisine) परोस रहे हैं, जिसका स्वाद बड़े-बड़े फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट को भी टक्कर दे रहा है।
शेफ ज़ेलया ने फ्रेंच, ग्रीक और कंटेम्पररी अमेरिकन जैसे कई तरह के कुज़ीन में काम किया है। उन्होंने 'रोज़ेज़ लग्ज़री' और 'ब्रेसका' जैसे नामी रेस्टोरेंट्स में भी अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वे जो खाना बना रहे हैं, वह उनके दिल के करीब नहीं है। 10 साल की उम्र में अल सल्वाडोर से मैरीलैंड आए ज़ेलया ने आखिरकार मकई (Corn) पर आधारित अपना फूड ट्रक शुरू करने का फैसला किया। उनका मेनू छोटा है, लेकिन हर एक डिश में उनकी मेहनत और परफेक्शन झलकता है।
उनका सबसे मशहूर आइटम 'टेटेलास' (Tetelas) है। यह तिकोने आकार का एक मकई का पॉकेट होता है, जिसके अंदर पिघला हुआ ओक्साकन चीज़ और रिफ्राइड बीन्स भरे होते हैं। जब आप इसे खाते हैं, तो यह गरमागरम और धुएं से भरा होता है। इसके अलावा, पर्पल कॉर्न (बैंगनी मकई) से बनी 'क्वेसाडिला' (Quesadilla) और फ्राइड चिकन वाली 'टोर्टा' (Torta - एक प्रकार का सैंडविच) भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। फिलहाल इस फूड ट्रक के पास बैठने की कोई जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में बैठकर ही इस स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं।
अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, तो वॉशिंगटन डी.सी. के 'क्वि क्वि' (Qui Qui) रेस्टोरेंट का 'प्लानटेन पुडिंग' (Plantain Pudding) एक बेहतरीन मीठा विकल्प है। वहीं, मैरीलैंड के 'मांडले' (Mandalay) रेस्टोरेंट की 'पिकल्ड मैंगो-पोर्क करी' (Pickled mango-pork curry) अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए मशहूर है। इसके अलावा, वर्जीनिया के 'बनाना लीफ' (Banana Leaf) में केले के पत्ते में लपेटकर परोसा जाने वाला 'लम्पराइस' (Lamprais) भी एक शानदार श्रीलंकाई डिश है, जिसे जरूर आजमाना चाहिए।
लोग हैरान हैं कि एक गैस स्टेशन की पार्किंग में खड़ी वैन में इतना शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिल सकता है। फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट के महंगे बिल के बजाय लोग इस पॉकेट-फ्रेंडली और ऑथेंटिक स्वाद को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
शेफ ज़ेलया जल्द ही मौसम गर्म होने पर अपने फूड ट्रक के बाहर कुछ पिकनिक टेबल लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे ग्राहकों को कार में बैठकर खाने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा और डाइनिंग का अनुभव बेहतर होगा। फाइन-डाइनिंग इंडस्ट्री के कड़े नियमों और दिखावे से ऊबकर अब कई टॉप शेफ स्ट्रीट फूड और फूड ट्रक्स की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने और ग्राहकों को सीधा, असली स्वाद परोसने की आज़ादी मिल रही है।
