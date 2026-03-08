8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

5 स्टार होटल के शेफ ने पेट्रोल पंप पर खोला फूड ट्रक, टेस्ट इतना बढ़िया कि लग गई लंबी लाइन!

Mexican Cuisine: मैरीलैंड के रॉकविले में एक गैस स्टेशन के फूड ट्रक 'हिजोस डेल माइज' का खाना लोगों को दीवाना बना रहा है। शेफ साउल ज़ेलया का मैक्सिकन स्ट्रीट फूड बड़े-बड़े फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट को भी मात दे रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 08, 2026

Hijos del Maiz Mexican Cuisine

मैरीलैंड के रॉकविले में शेफ हिजोस डेल माइज ने मैक्सिकन व्यंजन क्वी क्वी केले का हलवा बनाया।(फोटो:द वॉशिंगटन पोस्ट, डिजाइन: पत्रिका)

Food Critic : मैरीलैंड के रॉकविले में अगर आप शेल गैस स्टेशन (Shell Gas station) के पास से गुजरें, तो आपको एक चमचमाता हुआ पीले रंग का फूड ट्रेलर (Street Food) नज़र आएगा। आमतौर पर गैस स्टेशन के खाने से लोगों को ज्यादा उम्मीदें नहीं होतीं, लेकिन 'हिजोस डेल माईज़' (Hijos del Maiz) नाम का यह फूड ट्रक इस धारणा को पूरी तरह बदल रहा है। सोशल मीडिया और फूड क्रिटिक्स(Food Critic) के बीच इस जगह की जम कर चर्चा हो रही है। शेफ साउल ज़ेलया (Saul Zelaya) यहां सबसे ताज़ा और बेहतरीन मैक्सिकन डिशेज (Mexican Cuisine) परोस रहे हैं, जिसका स्वाद बड़े-बड़े फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट को भी टक्कर दे रहा है।

फाइन डाइनिंग से लेकर स्ट्रीट फूड तक का सफर

शेफ ज़ेलया ने फ्रेंच, ग्रीक और कंटेम्पररी अमेरिकन जैसे कई तरह के कुज़ीन में काम किया है। उन्होंने 'रोज़ेज़ लग्ज़री' और 'ब्रेसका' जैसे नामी रेस्टोरेंट्स में भी अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वे जो खाना बना रहे हैं, वह उनके दिल के करीब नहीं है। 10 साल की उम्र में अल सल्वाडोर से मैरीलैंड आए ज़ेलया ने आखिरकार मकई (Corn) पर आधारित अपना फूड ट्रक शुरू करने का फैसला किया। उनका मेनू छोटा है, लेकिन हर एक डिश में उनकी मेहनत और परफेक्शन झलकता है।

क्या है मेनू की खासियत?

उनका सबसे मशहूर आइटम 'टेटेलास' (Tetelas) है। यह तिकोने आकार का एक मकई का पॉकेट होता है, जिसके अंदर पिघला हुआ ओक्साकन चीज़ और रिफ्राइड बीन्स भरे होते हैं। जब आप इसे खाते हैं, तो यह गरमागरम और धुएं से भरा होता है। इसके अलावा, पर्पल कॉर्न (बैंगनी मकई) से बनी 'क्वेसाडिला' (Quesadilla) और फ्राइड चिकन वाली 'टोर्टा' (Torta - एक प्रकार का सैंडविच) भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। फिलहाल इस फूड ट्रक के पास बैठने की कोई जगह नहीं है, इसलिए लोग अपनी कारों में बैठकर ही इस स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे हैं।

शहर की अन्य बेहतरीन डिशेज

अगर आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, तो वॉशिंगटन डी.सी. के 'क्वि क्वि' (Qui Qui) रेस्टोरेंट का 'प्लानटेन पुडिंग' (Plantain Pudding) एक बेहतरीन मीठा विकल्प है। वहीं, मैरीलैंड के 'मांडले' (Mandalay) रेस्टोरेंट की 'पिकल्ड मैंगो-पोर्क करी' (Pickled mango-pork curry) अपने खट्टे-मीठे स्वाद के लिए मशहूर है। इसके अलावा, वर्जीनिया के 'बनाना लीफ' (Banana Leaf) में केले के पत्ते में लपेटकर परोसा जाने वाला 'लम्पराइस' (Lamprais) भी एक शानदार श्रीलंकाई डिश है, जिसे जरूर आजमाना चाहिए।

शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना

लोग हैरान हैं कि एक गैस स्टेशन की पार्किंग में खड़ी वैन में इतना शानदार और उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिल सकता है। फाइन-डाइनिंग रेस्टोरेंट के महंगे बिल के बजाय लोग इस पॉकेट-फ्रेंडली और ऑथेंटिक स्वाद को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

फूड ट्रक के बाहर कुछ पिकनिक टेबल लगाने की योजना

शेफ ज़ेलया जल्द ही मौसम गर्म होने पर अपने फूड ट्रक के बाहर कुछ पिकनिक टेबल लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे ग्राहकों को कार में बैठकर खाने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा और डाइनिंग का अनुभव बेहतर होगा। फाइन-डाइनिंग इंडस्ट्री के कड़े नियमों और दिखावे से ऊबकर अब कई टॉप शेफ स्ट्रीट फूड और फूड ट्रक्स की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने और ग्राहकों को सीधा, असली स्वाद परोसने की आज़ादी मिल रही है।

(वॉशिंगटन पोस्ट का यह आलेख patrika.com पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कब मिलेगी जहर से मुक्ति

लाइफस्टाइल

world news

World News in Hindi

Published on:

08 Mar 2026 01:19 pm

Hindi News / World / 5 स्टार होटल के शेफ ने पेट्रोल पंप पर खोला फूड ट्रक, टेस्ट इतना बढ़िया कि लग गई लंबी लाइन!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इजरायल ने F-14 जेट तबाह किए, इस्फहान पर बड़ा हमला

Israel Downs F-14
विदेश

ये कभी नहीं होना चाहिए… ईरान में अमेरिका और इजरायल सैन्य कार्रवाई पर चीन का बड़ा बयान

Chinese Foreign Minister Wang Yi on US-Israel-Iran War
विदेश

अमेरिका ने भारत को क्यों दी रूस से तेल खरीदने की छूट? ट्रंप ने कर दिया बड़ा खुलासा

Trump,global tariff,Supreme Court ruling,reciprocal tariffs,emergency powers, Trump tariff,
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान तेल को नष्ट कर रहा इजरायल, 30 टैंकों और तेल डीपो पर गिराए बन, सड़कों पर फैली आग

Israel attack Iran oil tanks
विदेश

Iran Israel War: पूरे ईरान में सरकारी ठिकानों पर हमले, पेजेश्कियन बोले- दुश्मन को देंगे करारा जवाब

Iranian President Masoud Pezeshkian
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.