US-Israel-Iran War: ईरान तेल को नष्ट कर रहा इजरायल, 30 टैंकों और तेल डीपो पर गिराए बन, सड़कों पर फैली आग

US-Israel-Iran War: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज नौंवा दिन है। इजरायल ने ईरान को कमजोर करने के लिए उसके तेल भंडारों पर हमला शुरू कर दिया है। इसी के तहत ईरान के तीन तेल टैंकों और कई तेल डीपो पर हमला किया गया है।

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 08, 2026

Israel attack Iran oil tanks

इजरायल ने ईरान के तेल टैंक पर किया हमला (फोटो- SriSathya एक्स पोस्ट)

US-Israel-Iran War: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई अब एक युद्ध में बदल गई है। इस जंग का आज नौवां दिन है और इसके चलते अब तक सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह लड़ाई खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि इजरायल ने ईरान के तेल भंडारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायल ने ईरान के 30 से फ्यूल टैंकों और कई तेल डिपो पर बम गिराए है।

Published on:

08 Mar 2026 12:22 pm

Hindi News / World / US-Israel-Iran War: ईरान तेल को नष्ट कर रहा इजरायल, 30 टैंकों और तेल डीपो पर गिराए बन, सड़कों पर फैली आग

