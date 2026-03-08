US-Israel-Iran War: ईरान तेल को नष्ट कर रहा इजरायल, 30 टैंकों और तेल डीपो पर गिराए बन, सड़कों पर फैली आग

इजरायल ने ईरान के तेल टैंक पर किया हमला (फोटो- SriSathya एक्स पोस्ट)
US-Israel-Iran War: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई लड़ाई अब एक युद्ध में बदल गई है। इस जंग का आज नौवां दिन है और इसके चलते अब तक सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और अरबों रुपये का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह लड़ाई खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे है। इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि इजरायल ने ईरान के तेल भंडारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायल ने ईरान के 30 से फ्यूल टैंकों और कई तेल डिपो पर बम गिराए है।
Iran Israel Conflict Latest Updates