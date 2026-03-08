मेयर जोहरान ममदानी के घर को बनाने वाले थे निशाना, ऐन वक्त पर पुलिस ने दबोचे दो लोग

अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर जोहरान ममदानी के आवास के बाहर बम हमले की कोशिश का मामला सामने आया है। इसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। घटना में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब मेयर के आवास के बाहर दो विरोधी प्रदर्शनकारी समूहों के बीच तीखी झड़प हो गई। इस दौरान एक संदिग्ध डिवाइस फेंके जाने की भी बात सामने आई है।