US-Israel-Iran War: ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर किया हमला, सऊदी अरब पर भी दागे ड्रोन

US-Israel-Iran War: ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले करने की खबर सामने आई है।

भारत

image

Himadri Joshi

Mar 08, 2026

Kuwait airport

ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर किया हमला (फोटो- श्रवण बिश्नोई एक्स पोस्ट)

US-Israel-Iran War: मध्य पूर्व में चल रहे सैन्य तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की नई लहर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से ईरान और उसके विरोधियों के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे इलाके की सुरक्षा स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इसी कड़ी में अब कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया गया है। जबकि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है।

