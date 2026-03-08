US-Israel vs Iran: क्या ईरानी सत्तावर्ग में पड़ी फूट? राष्ट्रपति पेजेशकियन ने खाड़ी देशों से मांगी थी माफी

एक रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति के इस नरम रुख ने ईरान के शक्तिशाली और कट्टरपंथी सत्ताधारी वर्ग के बीच असंतोष की लहर पैदा कर दी है। विशेष रूप से 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) के शीर्ष कमांडरों ने इस माफीनामे पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सैन्य नेतृत्व के इस कड़े विरोध के कारण ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय को आनन-फानन में सफाई देनी पड़ी है। उनकी तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि ईरान की सेना क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर होने वाले किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।