नेपाल चुनाव में चीनी लॉबी पस्त, भारत का असर छाया, बालेन शाह की जीत से वामपंथियों को तगड़ा झटका

इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस और कुछ नए राजनीतिक दलों ने संतुलित विदेश नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों को मुद्दा बनाया। इन्हें परोक्ष रूप से भारत और अमेरिका की कूटनीतिक सहानुभूति मिलती दिखाई दी। भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल के नक्शे में दिखाने का मुद्दे को चुनाव में कई दलों ने राष्ट्रवाद से जोड़ा। कुछ ने कहा कि सीमा विवाद को संवाद से हल करना चाहिए। चीन पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर भी चिंताएं सामने आईं।