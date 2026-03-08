Patrika Explainer: नकद भुगतान प्रणाली बचाने को स्विट्जरलैंड में क्यों हो रही वोटिंग?

कैश इज फ्रीडम अभियान को 2023 में नागरिकों की ओर से ही शुरू किया गया था। इसका संचालन अब 'स्विस फ्रीडम मूवमेंट' नाम की संस्था कर रही है। इससे पहले 2024 में इसने अनिवार्य टीकाकरण के विरुद्ध पहल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। वहीं कैश इनीशिएटिव में अब तक 1.37 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर इसे समर्थन दिया है। इस संस्था के अध्यक्ष रिचर्ड कोहलर के अनुसार नकद राशि स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। यह डिजिटल पेमेंट के जरिए हमारे खर्चों पर होने वाली स्थायी निगरानी से हमें बचाती है। इंटरनेट फेल होने,हैकिंग के खतरों से भी बचाती है।