Loud blast in Oslo: नॉर्वे के ओस्लो में अमेरिकी दूतावास के पास जोरदार धमाका

US embassy Oslo: नॉर्वे के ओस्लो में रविवार को अमेरिकी दूतावास के पास जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। स्थानीय पुलिस की ओर से इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि धमाके का कारण क्या था या इसमें कौन शामिल था।