Iran–Israel War: पश्चिम एशिया की स्थिति पर भारत सरकार सतर्क, फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन और विशेष कंट्रोल रूम सक्रिय

Iran–Israel war: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। खास तौर पर उन भारतीय नागरिकों को लेकर सरकार चिंतित है जो इन देशों में यात्रा के दौरान या थोड़े समय के लिए गए थे और मौजूदा हालात के कारण वहीं रुक गए हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि क्षेत्र में मौजूद भारतीयों से अपील की गई है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साथ ही अपने इलाके में मौजूद भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी पर भी ध्यान दें।