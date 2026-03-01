इन सात मुस्लिम देशों में आखिर क्यों नहीं हो सकती 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानिए वजह?

इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन देशों में कई भारतीय स्कूल भी संचालित होते हैं, जहां हजारों छात्र सीबीएसई पाठ्यक्रम से पढ़ाई करते हैं। उनकी परीक्षाएं 9, 10 और 11 मार्च को होने वाली थी, जिसे अब 12वीं बोर्ड टाल दिया गया है। ऐसे में अब अचानक आए इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों में हलचल जरूर बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए इसे जरूरी कदम माना जा रहा है।