7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान की करना चाहता है मदद…अफगानिस्तान से जंग में बुरी तरह पिट रहा हैरान परेशान पाकिस्तान

Diplomacy: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ी भीषण जंग में पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन कंगाली और सऊदी अरब के साथ हुए डिफेंस पैक्ट के कारण पाकिस्तान सरकार ईरान की सैन्य मदद करने में पूरी तरह बेबस है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 07, 2026

War between Pakistan and Afghanistan

War between Pakistan and Afghanistan

Pakistan Iran relations पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे जटिल कूटनीतिक और सामरिक भंवर में फंसा हुआ है। मध्य पूर्व में सुलगती आग और अपनी ही पश्चिमी सीमा पर जारी खूनी संघर्ष ने पाकिस्तान की विदेश नीति (Pakistan foreign policy) की पोल खोल दी है। एक तरफ अवाम है जो ईरान के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ सरकार है जो अमेरिका की चौखट पर सजदा कर रही है। सरकार और जनता की सोच में भारी टकराव है और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अंतर्विरोधों से भरी हुई है। पाकिस्तान ईरान का मित्र है और वह कह चुका था कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो वह ईरान का साथ देगा,मगर अब हालात जुदा हैं। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य नेतृत्व खुद को अमेरिका (खासकर ट्रंप गुट) के करीब दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ (IMF) के कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता।

ईरान से किए गए वादे से मुकरना (Iran US war)

पाकिस्तान हमेशा से इजरायल का विरोधी रहा है और उसने वादा किया था कि इजरायल के हमले की स्थिति में वह ईरान का साथ देगा। लेकिन आज जब ईरान अमेरिका और इजरायल से सीधा मोर्चा ले रहा है, तो पाकिस्तान मूकदर्शक बना हुआ है।

देश में जनता का आक्रोश (Israel attack)

पकिस्तानी अवाम अमेरिका और इजरायल के सख्त खिलाफ है। अवाम का सीधा सवाल है कि जब ईरान यहूदी और ईसाई ताकतों (इजरायल और अमेरिका) से लड़ रहा है, तो पाकिस्तान उसका साथ देने के बजाय एक दूसरे इस्लामी देश (अफगानिस्तान) से क्यों लड़ रहा है?

रमजान में जंग: शहबाज और मुनीर पर उठती उंगलियां (Geopolitics crisis)

पाकिस्तानी जनता में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि रहमतों के महीने 'रमजान' में पाकिस्तान अपनी सेना का इस्तेमाल अफगानिस्तान जैसे इस्लामी देश के खिलाफ कर रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जनता मान रही है कि नेतृत्व सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को गलत दिशा में ले जा रहा है।

पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग में कैसे पिछड़ रहा है ?

यह एक कड़वी सच्चाई है कि जिस अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने कभी पाला-पोसा था, आज वही उसके लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तान इस मोर्चे पर कई कारणों से बुरी तरह पिट रहा है।

टीटीपी (TTP) को अफगान तालिबान का मौन समर्थन

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके अफगान सीमा के भीतर सुरक्षित पनाहगाहों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे वहां से पाकिस्तान पर हमले करते हैं और वापस लौट जाते हैं। अफगान तालिबान वैचारिक रूप से टीटीपी के करीब है और पाकिस्तान के दबाव के बावजूद उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है।

गुरिल्ला युद्ध और भौगोलिक चुनौती: एक नजर

अफगान लड़ाके डूरंड लाइन (Durand Line) के दुर्गम पहाड़ी इलाकों से भली-भांति वाकिफ हैं। पारंपरिक युद्ध लड़ने वाली पाकिस्तानी सेना के लिए इस ऊबड़-खाबड़ इलाके में गुरिल्ला रणनीति से लड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण और नुकसानदेह साबित हो रहा है।

कई मोर्चों पर बंटी पाकिस्तानी सेना

पाकिस्तानी सेना इस वक्त बलूचिस्तान में अलगाववादियों, देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता (इमरान खान समर्थकों का प्रदर्शन), और भारत से सटी पूर्वी सीमा पर उलझी हुई है। ऐसे में पश्चिमी सीमा (अफगानिस्तान) पर पूरा ध्यान केंद्रित करना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है।

हथियारों और संसाधनों की कमी

पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का सीधा असर सेना की रसद और संसाधनों पर पड़ रहा है। एक लंबे और थका देने वाले सीमा संघर्ष को जारी रखने के लिए जिस आर्थिक ताकत की जरूरत होती है, वह इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है।

डूरंड लाइन का विवाद

अफगान तालिबान डूरंड लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार करता है। सीमा पर बाड़ लगाने (Fencing) की पाकिस्तान की कोशिशों को अफगान सैनिकों ने कई बार हिंसक तरीके से उखाड़ फेंका है, जिससे पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पीछे हटना पड़ा है।

अपनी ही बोई हुई कूटनीतिक फसल काट रहा है पाकिस्तान

बहरहाल, पाकिस्तान आज अपनी ही बोई हुई कूटनीतिक फसल काट रहा है। वह न तो ईरान का सच्चा दोस्त बन पा रहा है और न ही अफगानिस्तान पर अपना पुराना दबदबा कायम रख पा रहा है। घरेलू मोर्चे पर जनता का यह गुस्सा आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

07 Mar 2026 09:15 pm

Published on:

07 Mar 2026 09:12 pm

Hindi News / World / ईरान की करना चाहता है मदद…अफगानिस्तान से जंग में बुरी तरह पिट रहा हैरान परेशान पाकिस्तान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

इन सात मुस्लिम देशों में आखिर क्यों नहीं हो सकती 12वीं की बोर्ड परीक्षा, जानिए वजह?

Middle East Board Exams Postponed
विदेश

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच हुआ बड़ा खुलासा, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

Iran Regime Change Council Report
विदेश

ट्रंप की जी-हुजूरी भी पाकिस्तान के काम नहीं आई, अमेरिका ने रुलाया

Donald Trump Shahbaz Sharif Asim Munir
विदेश

खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में चली थी तड़ातड़ गोलियां, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जांच की उठी मांग

PAKISTAN NEWS
विदेश

ट्रंप vs ईरान: बिना सरेंडर कोई डील नहीं,रूस ने ईरान को बताए US के ठिकाने

Iran War Trump Russia 2026
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.