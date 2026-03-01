ईरान की करना चाहता है मदद…अफगानिस्तान से जंग में बुरी तरह पिट रहा हैरान परेशान पाकिस्तान

Pakistan Iran relations पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे जटिल कूटनीतिक और सामरिक भंवर में फंसा हुआ है। मध्य पूर्व में सुलगती आग और अपनी ही पश्चिमी सीमा पर जारी खूनी संघर्ष ने पाकिस्तान की विदेश नीति (Pakistan foreign policy) की पोल खोल दी है। एक तरफ अवाम है जो ईरान के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ सरकार है जो अमेरिका की चौखट पर सजदा कर रही है। सरकार और जनता की सोच में भारी टकराव है और पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अंतर्विरोधों से भरी हुई है। पाकिस्तान ईरान का मित्र है और वह कह चुका था कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो वह ईरान का साथ देगा,मगर अब हालात जुदा हैं। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ सरकार और सैन्य नेतृत्व खुद को अमेरिका (खासकर ट्रंप गुट) के करीब दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ (IMF) के कर्ज पर टिकी अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता।