ईरान के साथ जंग महंगी ! अमेरिकी हमलों से ट्रंप को लगा झटका, रूस पर क्यों लगाया गठजोड़ का इल्जाम

Iran War Trump Russia 2026 : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में चल रहे ईरान युद्ध ( Iran War) के आठवें दिन शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर भारी बमबारी की (US Strikes Iran), जिसे व्हाइट हाउस ने 'कत्ल की रात' करार दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर 'बहुत कठोर' हमले किए गए, जिसमें दर्जनों ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत हुई। लेकिन ट्रंप को इस जंग में बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरानी जवाबी कार्रवाई (Trump Iran Conflict) से गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने इसे रूस की साजिश बताते हुए मॉस्को पर ईरान को अमेरिकी सेनाओं की खुफिया जानकारी (Russia Intelligence Sharing) देने का इल्जाम लगाया।