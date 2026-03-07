केन्या में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 8 लोगों की मौत, सेना ने संभाली कमान

Nairobi Flood
Nairobi Floods 2026: केन्या की राजधानी नैरोबी में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। नैरोबी में रात भर हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो जाने से शनिवार को वाहन चालक घंटों तक फंसे रहे। भारी बारिश से आठ लोगों की मौत हो गई, उड़ानें बाधित हुईं। स्थिति को संभालने के लिए सेना को तैनात किया गया।
नैरोबी के पुलिस प्रमुख जॉर्ज सेडा ने शनिवार को बताया कि छह लोग डूब गए और दो अन्य की बिजली के झटके से मौत हो गई। उन्होंने चेतावनी दी कि खोज और बचाव अभियान जारी रहने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सेडा ने यह भी बताया कि 100 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें से कुछ सड़क किनारे और पार्किंग स्थलों पर पलट गए हैं।
केन्या एयरवेज ने शनिवार को कहा कि उड़ानें बाधित हुईं, कुछ उड़ानों को तटीय शहर मोम्बासा की ओर मोड़ दिया गया, और यह व्यवधान कई घंटों तक जारी रहेगा। आपातकालीन बचाव सेवाओं की सहायता के लिए सेना को तैनात किया गया था। और स्थानीय टोल रोड ऑपरेटर ने एक एलिवेटेड रोड के लिए शुल्क माफ कर दिया था।
शुक्रवार को भारी बारिश शुरू हुई और रात भर जारी रही, जिससे वाहन जलमग्न हो गए और कुछ क्षेत्रों में वाहन चालकों को ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी में चलना पड़ा। बाढ़ग्रस्त घरों और पलटे हुए वाहनों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए।
केन्या रेड क्रॉस की बचाव इकाइयों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके चलते आपातकालीन सेवाओं की सहायता के लिए रात भर एक सैन्य बचाव इकाई तैनात की गई। केन्या रेड क्रॉस के महासचिव अहमद इदरीस ने कहा कि खोज और बचाव दल फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रैफिक और सड़कों की मौजूदा स्थिति के कारण हम बुरी तरह से सीमित हैं। हम जरूरतमंदों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
