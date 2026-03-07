केन्या में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 8 लोगों की मौत, सेना ने संभाली कमान

केन्या रेड क्रॉस की बचाव इकाइयों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके चलते आपातकालीन सेवाओं की सहायता के लिए रात भर एक सैन्य बचाव इकाई तैनात की गई। केन्या रेड क्रॉस के महासचिव अहमद इदरीस ने कहा कि खोज और बचाव दल फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रैफिक और सड़कों की मौजूदा स्थिति के कारण हम बुरी तरह से सीमित हैं। हम जरूरतमंदों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।