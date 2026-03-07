मरते दम तक नहीं पूरा होने देंगे अमेरिका का सपना, ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को दिया मुंहतोड़ जवाब

इस बीच ईरान की सेना (IRGC) ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। एक समाचार एजेंसी (Tasnim News Agency) की रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरजीसी का कहना है कि ‘प्राइमा’ नाम के टैंकर को उस समय निशाना बनाया गया जब उसने उनकी नौसेना की बार-बार दी गई चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। इन चेतावनियों में साफ कहा गया था कि Strait of Hormuz यानी होर्मुज जलडमरूमध्य में फिलहाल जहाजों की आवाजाही पर रोक है और यह इलाका सुरक्षित नहीं है।