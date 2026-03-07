7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मरते दम तक नहीं पूरा होने देंगे अमेरिका का सपना, ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को दिया मुंहतोड़ जवाब

Iran US tensions: ट्रंप के आत्मसमर्पण वाली बात पर भड़क उठे…ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 07, 2026

TRUMP-IRAN

फोटो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान (सोर्स: ANI एक्स)

US-Iran Conflict Statement: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ है। एक तरफ लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ दोनों देशों की तरफ से बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है।
बीते कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब ईरान के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होगा और उसके पास सिर्फ आत्मसमर्पण का ही रास्ता बचा है।

अब इसी मुद्दे पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बेहद सख्त और साफ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा और ईरान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है।

सरकारी टेलीविजन पर राष्ट्रपति मसूद का बयान प्रसारित

शनिवार को सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित अपने बयान में ईरान के राष्ट्रपति ने पेजेशकियान ने कहा कि तेहरान को मजबूर करने की कोशिश केवल एक कल्पना है, हकीकत नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सम्मान से समझौता नहीं करेगा।

ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी आगे किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है, या फिर यह केवल कूटनीतिक दबाव की रणनीति है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।

ईरानी राष्ट्रपति: अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे…

इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति ने खाड़ी देशों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब ईरान पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला नहीं किया जाता।

ईरानी मीडिया के मुताबिक, इस फैसले को देश की अंतरिम नेतृत्व परिषद ने भी मंजूरी दे दी है। पेजेशकियान ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष के बाद से अब तक ईरान ने इजरायल सहित मध्य पूर्व के 10 से ज्यादा देशों को निशाना बनाया है। इस बीच पेजेशकियान का यह बयान क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

‘प्राइमा’ नाम के टैंकर को ड्रोन से उड़ाया

इस बीच ईरान की सेना (IRGC) ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। एक समाचार एजेंसी (Tasnim News Agency) की रिपोर्ट के मुताबिक, आईआरजीसी का कहना है कि ‘प्राइमा’ नाम के टैंकर को उस समय निशाना बनाया गया जब उसने उनकी नौसेना की बार-बार दी गई चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। इन चेतावनियों में साफ कहा गया था कि Strait of Hormuz यानी होर्मुज जलडमरूमध्य में फिलहाल जहाजों की आवाजाही पर रोक है और यह इलाका सुरक्षित नहीं है।

आईआरजीसी के अनुसार, चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद ही ड्रोन से कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

ईरान को ट्रंप ने दी एक और बड़ी धमकी, बोले- अब सिर्फ सरेंडर का रास्ता…
विदेश
TRUMP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

07 Mar 2026 04:42 pm

Published on:

07 Mar 2026 04:08 pm

Hindi News / World / मरते दम तक नहीं पूरा होने देंगे अमेरिका का सपना, ईरानी राष्ट्रपति ने ट्रंप को दिया मुंहतोड़ जवाब

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ट्रंप ने खतरे में डाली आठ देशों के 17 करोड़ लोगों की जान, 90 फीसदी अमेरिकी भी परेशान

विदेश

केन्या में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 8 लोगों की मौत, सेना ने संभाली कमान

Nairobi Flood
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर किया हमला, सभी उड़ानों पर लगी रोक

Iran attacks Dubai airport
विदेश

युद्ध के बीच ईरान ने मांगी माफी!

Iranian President Masoud Pezeshkian
विदेश

Nepal Election: RSP अध्यक्ष रवि लाछिमाने को मिली जीत, बालेन बन सकते हैं अगले PM, नेपाल की ‘त्रिमूर्ति’ का क्या हुआ?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.