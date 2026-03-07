अमेरिका ने ईरान को दी मिसाइल लॉन्चर फैक्ट्रियां तबाह करने की धमकी, गुस्से में तेहरान ने कह दी ये बड़ी बात

Middle East Crisis: दुनिया एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई नजर आ रही है। मध्य पूर्व में तनाव (Middle East Crisis) अपने चरम पर पहुंच गया है और अब अमेरिका और ईरान सीधे तौर पर आमने-सामने आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान (US Iran Conflict)को खुली और बहुत सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अपनी आक्रामक गतिविधियां तुरंत बंद नहीं कीं, तो अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल लॉन्चरों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों (Iran Missile Factory) को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगी। इस बड़ी धमकी के जवाब में ईरान ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा और उसके पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।