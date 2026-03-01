खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान में चली थी तड़ातड़ गोलियां, 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? जांच की उठी मांग

Ali Khamenei Death Protests: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या के बाद कई देशों में उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हालात बदतर हो गए थे। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और उग्र विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। लेकिन ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए और हालात इतने बिगड़ गए कि गोलियां चलने की खबरें सामने आईं। इन घटनाओं में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है।