राष्ट्रीय

होली के दिन से था गायब…दोस्त के रूम पर 24 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा हड़कंप

Delhi Suicide Case: दोस्त के रूम पर 24 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 07, 2026

24 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव (इमेज सोर्स: एक्स यूजर पोस्ट)

Asola Delhi Suicide Case: दिल्ली के असोला इलाके से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 24 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना है और फिलहाल किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि या साजिश की आशंका से इनकार किया है।

इस घटना के बाद इलाके में शोक और चिंता का माहौल है। आसपास के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं और कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे की असली वजह सामने आ सके। वहीं परिवार और स्थानीय लोग इस दुखद घटना से गहरे सदमे में हैं।

दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की करता था नौकरी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलते ही मैदानगढ़ी थाना पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि यहां झेंडा कॉलोनी में रहने वाले हरिमोहन, जो चौबे राम के बेटे हैं, ने अपने बेटे के साथ मिलकर इस घटना की सूचना दी थी।

बताया गया कि दिलीप कुमार बैरवा, जो लकी राम बैरवा का बेटा था, जो राजस्थान के करौली जिले के भोलूपुरा गांव (कुडगांव थाना क्षेत्र) का निवासी था। वह दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और करीब तीन दिन पहले, यानी होली के दिन, हरिमोहन के बेटे के कमरे में आकर रहने लगा था।

जब शुक्रवार को दिलीप के साले ने उसके एक रिश्तेदार को फोन किया और पूछा कि क्या दिलीप वहां मौजूद है, क्योंकि उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। इसके बाद रिश्तेदार कमरे की जांच करने के लिए वहां पहुंचा।

दरवाजा अंदर से बंद था और कई बार खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो दिलीप का शव नायलॉन की रस्सी से छत के पंखे से लटका हुआ मिला।

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

ताजा जानकारी के मुताबिक, जांच को और पुख्ता बनाने के लिए क्राइम टीम को भी बुलाया गया, जिसने कमरे और आसपास की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया। वहां पोस्टमार्टम के जरिए मौत की सही वजह पता लगाने की कोशिश की जाएगी।

शुरुआती जांच में पुलिस को किसी तरह की हत्या या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं। फिलहाल मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है ताकि किसी भी संभावना को नजरअंदाज न किया जाए।

वहीं इस घटना से परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को बताएं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैदानगढ़ी की पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

Published on:

07 Mar 2026 05:57 pm

Hindi News / National News / होली के दिन से था गायब…दोस्त के रूम पर 24 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा हड़कंप

