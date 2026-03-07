होली के दिन से था गायब…दोस्त के रूम पर 24 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा हड़कंप

Asola Delhi Suicide Case: दिल्ली के असोला इलाके से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 24 वर्षीय युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना है और फिलहाल किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि या साजिश की आशंका से इनकार किया है।