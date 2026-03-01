‘हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं’, अमेरिका के 30 दिन के ऑफर पर भारत का करारा जवाब

भारत सरकार ने शनिवार को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए कड़ा जवाब दिया। बयान में कहा गया, 'भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है।' सरकार ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली ऐसी शॉर्ट-टर्म छूट पर निर्भर नहीं है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और फरवरी 2026 में भी भारत रूस से तेल आयात कर रहा था। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती कीमतों के कारण भारत ने रूसी तेल खरीद बढ़ाई है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी छूट सिर्फ घर्षण हटाने वाली है, भारत की ऊर्जा नीति को परिभाषित नहीं करती। भारत की नीति 'एनर्जी ट्रिलेमा' affordability, availability और sustainability पर आधारित है। भारत के पास 250 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्टॉक है, जो शॉर्ट-टर्म रुकावटों से निपटने के लिए पर्याप्त है।