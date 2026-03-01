RRB NTPC Graduate Level Exam 2026: परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, यहां करें डाउनलोड

RRB की NTPC ग्रेजुएट लेवल CBT-1 परीक्षा (CEN 06/2025) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 और 27 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड अलग-अलग परीक्षा की तारीख के अनुसार जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:00 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 12:45 से 2:15 बजे तक होगी और तीसरी पाली की परीक्षा शाम 4:30 से 6:00 बजे तक होगी। एग्जाम सेंटर का गेट 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को तय समय के अनुसार पहुंचना होगा। गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।