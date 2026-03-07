TMC का यू-टर्न: पहले किया इनकार, अब ओम बिरला के खिलाफ वोट करेगी ममता की पार्टी

विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। बता दें कि ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के कुछ अंश पर बोलने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के साथ ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नरवड़े की किताब के इस प्रसंग में 31 अगस्त 2020 की रात लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई बातचीत का जिक्र किया गया है। किताब के अंश का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने सदन ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने तनाव के दौरान अपना रुख स्पष्ट नहीं किया।