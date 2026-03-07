7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिंगर बादशाह की बढ़ी मुश्किलें! आपत्तिजनक गीत ‘Tateeree’ पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा, LOC जारी करने की प्रक्रिया शुरू

पंचकूला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (सेक्टर-20) में 6 मार्च 2026 को FIR दर्ज की गई है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 तथा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत है।

2 min read
Google source verification

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Shaitan Prajapat

Mar 07, 2026

Badshah Tateeree Song Controversy

Badshah Tateeree Song Controversy (सोर्स- एक्स)

मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह अब गंभीर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। उनके हालिया हरियाणवी गाने 'Tateeree' के बोल और म्यूजिक वीडियो पर अश्लीलता, महिलाओं की गरिमा का अपमान और नाबालिगों को गलत तरीके से दिखाने के आरोप लगे हैं। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

गाने में अश्लील इशारे और भाषा का इस्तेमाल का आरोप

पंचकूला के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन (सेक्टर-20) में 6 मार्च 2026 को FIR दर्ज की गई है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 तथा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गाने के वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़कियां हरियाणा रोडवेज बस पर नाचती दिखाई गई हैं, साथ ही अश्लील इशारे और भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो महिलाओं और शिक्षा व्यवस्था का अपमान करता है।

YouTube से हटवाया विवादित गाना

पुलिस ने YouTube से विवादित गाना और वीडियो हटवाया है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी सामग्री हटवाने की कार्रवाई जारी है। आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने वालों पर भी सख्त कानूनी एक्शन की चेतावनी दी गई है।

पुलिस ने जारी किया LOC

हरियाणा पुलिस ने बादशाह के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि वह जांच के दौरान देश छोड़कर न भाग सके। आरोपी को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जिंद पुलिस ने भी हरियाणा रोडवेज की शिकायत पर अलग FIR दर्ज की है।

महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने बादशाह को 13 मार्च 2026 को सुनवाई के लिए समन जारी किया है। चेयरपर्सन ने कहा कि ऐसे गाने महिलाओं और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 05:15 pm

Hindi News / National News / सिंगर बादशाह की बढ़ी मुश्किलें! आपत्तिजनक गीत ‘Tateeree’ पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा, LOC जारी करने की प्रक्रिया शुरू

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC का यू-टर्न: पहले किया इनकार, अब ओम बिरला के खिलाफ वोट करेगी ममता की पार्टी

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

होली के दिन से था गायब…दोस्त के रूम पर 24 वर्षीय युवक का फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, मचा हड़कंप

राष्ट्रीय

जींद की फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड: 4 महिलाओं की जिंदा जलकर मौत, 20 मजदूर झुलसे, बाहर से लगा था ताला

fire
राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया खेल: 8, 9, 10, 11 और 12 मार्च को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

Heavy rain alert issued by IMD
राष्ट्रीय

‘मैं एक दिन CM बनूंगा’… जानें कैसे कॉफी हाउस पर ताल ठोकने वाले नीतीश बन गए बिहार के सुशासन बाबू

Nitish Kumar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.