केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान: NEET परीक्षा 195 मिनट की होगी, निष्पक्ष परीक्षा का दिया भरोसा

Dharmendra Pradhan on NEET 2026: छात्र पूरे मन से भरोसा कर पढ़ाई में मन लगाएं। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा बहुत व्यवस्थित तरीके से होगी। सरकार और एजेंसियां निष्पक्ष वातावरण में परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी छात्र के साथ अन्याय न हो। यह दावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने नीट परीक्षा पर कहा कि इस बार परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा।