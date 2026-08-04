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‘किसानों से झूठे वादे कर गुमराह किया’, कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार को घेरते हुए बोले उदयनिधि स्टालिन

Udhayanidhi Stalin: डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने किसानों से झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक सरकार को कावेरी जल विवाद और मेकेदातु बांध परियोजना पर घेरा है।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 04, 2026

Udhayanidhi Stalin, Cauvery Water Dispute, Mekedatu Dam, DMK, Tamil Nadu Politics, Karnataka Government, Cauvery River Water,

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन (फाइल फोटो - एएनआई)

Udhayanidhi Stalin on Cauvery Dispute: तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने किसानों के मुद्दे व कावेरी जल विवाद को लेकर मोदी सरकार और कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने तंजावुर में किसानों के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने सरकार पर चुनाव के दौरान किसानों से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए।

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कर्नाटक सरकार मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर बांध निर्माण के अपने फैसले को दोहराया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि एक तरफ कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का कावेरी नदी का पानी नहीं दे रहा है वहीं दूसरी तरफ मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे तमिलनाडु के किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।

किसानों के समर्थन में उतरी DMK

स्टालिन ने बताया कि सोमवार को डीएमके ने तंजावुर में किसानों के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने करीब 25 मिनट तक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आगे भी किसानों के हितों और कावेरी जल विवाद जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी और तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

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Updated on:

04 Aug 2026 09:38 pm

Published on:

04 Aug 2026 09:38 pm

Hindi News / National News / ‘किसानों से झूठे वादे कर गुमराह किया’, कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार को घेरते हुए बोले उदयनिधि स्टालिन

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