‘किसानों से झूठे वादे कर गुमराह किया’, कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक सरकार को घेरते हुए बोले उदयनिधि स्टालिन

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कर्नाटक सरकार मेकेदातु बांध परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर बांध निर्माण के अपने फैसले को दोहराया है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि एक तरफ कर्नाटक तमिलनाडु को उसके हिस्से का कावेरी नदी का पानी नहीं दे रहा है वहीं दूसरी तरफ मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे तमिलनाडु के किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं।