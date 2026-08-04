JPSC-JSSC धांधली पर छात्रों के समर्थन में उतरीं कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद, बोलीं- दोषी अफसरों पर हो FIR, खत्म हो एजेंसी प्रथा

जब उनसे पूछा गया कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी, तो अंबा प्रसाद ने कहा कि जवाबदेही तभी तय की जा सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर और एजेंसी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम हर सेक्टर में फैल गया है, चाहे वह मिनरल रिसोर्स हों, विस्थापन से जुड़े मुद्दे हों या शिक्षा व्यवस्था। यह व्यवस्था हर किसी को दूसरों पर दोष मढ़ने का मौका देती है, जिससे मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेही से बच निकलते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस प्रथा को खत्म करने और उम्मीदवारों की चिंताओं को राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए काम करेंगी।