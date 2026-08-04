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JPSC-JSSC धांधली पर छात्रों के समर्थन में उतरीं कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद, बोलीं- दोषी अफसरों पर हो FIR, खत्म हो एजेंसी प्रथा

JPSC-JSSC Protest Amba Prasad: कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद झारखंड में परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में आगे आईं। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने, एजेंसी सिस्टम को खत्म करने और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की मांग की।
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रांची

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Anand Shekhar

Aug 04, 2026

JPSC-JSSC Protest

कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद (फोटो- IANS)

JPSC-JSSC Protest: राजधानी रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों के खिलाफ उम्मीदवारों का आंदोलन तेज हो रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। इसी क्रम में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी की नेत्री और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और आंदोलनकारी उम्मीदवारों को अपना नैतिक समर्थन दिया।

अच्छी तरह समझती हूं छात्रों का दर्द - अंबा प्रसाद

प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचीअंबा प्रसाद ने कहा कि जब कोई उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करता है और फिर अनियमितताओं या पेपर लीक के कारण उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो उस दर्द को वही समझ सकता है जिसने खुद इसे सहा हो। उन्होंने कहा कि वह भी कभी एक उम्मीदवार रही हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की पीड़ा को अच्छी तरह समझती हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि परीक्षा प्रणाली में इतनी बड़ी खामियों के बावजूद इसके लिए जिम्मेदार मुख्य अधिकारियों का नाम FIR में क्यों नहीं शामिल किया जाता। अंबा प्रसाद ने कहा कि केवल बिचौलियों या छोटे दलालों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। बल्कि, अनियमितताओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जानी चाहिए।

एजेंसी सिस्टम हटाने की मांग

अंबा प्रसाद ने सरकारी परीक्षाओं में आउटसोर्सिंग और एजेंसी आधारित मॉडल को पारदर्शिता की कमी का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट-आधारित मॉडल में बदल गई है, जहां बड़ी परीक्षाएं आयोजित करने का काम निजी एजेंसियों को सौंप दिया जाता है।

अंबा प्रसाद ने कहा कि जब तक निजी एजेंसियों से परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी वापस नहीं ली जाती और आयोग खुद पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित नहीं करता, तब तक सुधार असंभव है। उन्होंने तर्क दिया कि हर स्तर पर एजेंसियों को काम आउटसोर्स करने से जवाबदेही खत्म हो जाती है, जिससे मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारी परिणामों से बच निकलते हैं।

एजेंसी सिस्टम की वजह से बच निकलते हैन अधिकारी - अंबा प्रसाद

जब उनसे पूछा गया कि इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी, तो अंबा प्रसाद ने कहा कि जवाबदेही तभी तय की जा सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर और एजेंसी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम हर सेक्टर में फैल गया है, चाहे वह मिनरल रिसोर्स हों, विस्थापन से जुड़े मुद्दे हों या शिक्षा व्यवस्था। यह व्यवस्था हर किसी को दूसरों पर दोष मढ़ने का मौका देती है, जिससे मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारी जवाबदेही से बच निकलते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस प्रथा को खत्म करने और उम्मीदवारों की चिंताओं को राज्य सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए काम करेंगी।

सिर्फ मंत्री-अधिकारी नहीं, सिस्टम बदलने की जरूरत

केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों पर अंबा प्रसाद ने कहा कि सिर्फ किसी मंत्री या अधिकारी को हटाने से सिस्टम रातों-रात ठीक नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो जाती, परीक्षाएं समय पर नहीं होतीं और लोगों का भरोसा बहाल नहीं हो जाता।

भाजपा नेता पर लगाया आरोप

अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी विधायक इस परीक्षा घोटाले में व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। पुलिस ने हाल ही में विधायक के एक करीबी सहयोगी और उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया है।

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Updated on:

04 Aug 2026 09:43 pm

Published on:

04 Aug 2026 09:42 pm

Hindi News / National News / JPSC-JSSC धांधली पर छात्रों के समर्थन में उतरीं कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद, बोलीं- दोषी अफसरों पर हो FIR, खत्म हो एजेंसी प्रथा

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