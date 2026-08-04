‘अमित शाह इस्तीफा दें, नहीं तो सड़क से संसद तक होगा महाभारत’; छात्रों की मांगों पर पटना में पप्पू यादव का प्रदर्शन

Pappu Yadav CM House Gherao: पेपर लीक, बेरोजगारी और सिवान और पटना में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई से नाराज हजारों छात्रों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए एक विशाल विरोध मार्च निकाला। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने इनकम टैक्स गोलंबर पर वॉटर कैनन तैनात किए और बैरिकेड्स लगाए। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिससे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन का नेतृत्व निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने किया। हंगामे के बीच सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।