जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद CJP का क्या होगा अगला कदम? कल की बैठक में तस्वीर होगी साफ

कार्यक्रम में लिमये ने कहा, 'आज के समय में सीजेपी आंदोलन का केस स्टडी होना चाहिए। अब यह बात सबके सामने आ चुकी है, लेकिन यह कई वर्षों से चल रही प्रक्रिया थी। यदि हमें इस पूरे आंदोलन को समझना है तो इसकी पूरी समय-रेखा, कार्यप्रणाली, इसके समर्थन तंत्र, अपनाई गई नई रणनीतियों और इसके पीछे की विचारधारा का अध्ययन करना होगा। अभिजीत दीपके हमारे मराठवाड़ा के ही हैं। जब उन्होंने सीजेपी की शुरुआत की तो उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिला। वे 6 जून को भारत लौटे और 7 जून को आंदोलन शुरू कर दिया।'