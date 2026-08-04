उदयनिधि स्टालिन को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस को पूछताछ के बाद रिहा करने का निर्देश

अभिनेत्री पर कथित टिप्पणी मामले में उदयनिधि स्टालिन को हाईकोर्ट से राहत, photo source@ANI
Udhayanidhi Stalin Bail: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे DMK नेता और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ करने के बाद उन्हें रिहा कर दें। मद्रास हाई कोर्ट ने DMK नेता और तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। यह याचिका उनके कथित बयानों को लेकर दर्ज मामले के संबंध में दायर की गई थी।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को हिरासत में लिया गया। उन पर सोमवार को एक रैली में एक महिला अभिनेत्री के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
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