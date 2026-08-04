Udhayanidhi Stalin Controversy: हिरासत में लिए जाने के बाद उदयनिधि स्टालिन की आई पहली प्रतिक्रिया, बोले- क्या मैंने कुछ गलत कहा है?

Udhayanidhi Stalin Statement on Trisha Krishnan Remark Case अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर उदयनिधि स्टालिन ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? इसका फैसला अदालत करेगी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया और न ही कोई अभद्र टिप्पणी की। मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं और गिरफ्तारी से नहीं डरता।'