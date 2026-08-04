59 साल पहले भी बांकीपुर में रचा गया था इतिहास, एक लड़के ने नई पार्टी बनाकर सीधे CM को दी थी मात

Prashant Kishor Bankipur Win: चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है। पीके ने 19324 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार को मात दी है। बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है। जन सुराज पार्टी के नेता ने बीजेपी के इस अभेद्य गढ़ को भेद दिया है। पीके ने उपचुनाव ही नहीं जीता है बल्कि 59 साल पुरानी एक कहानी को दोबारा जिंदा कर दिया है।