PM Modi Nitish Meeting: बांकीपुर में हार के बाद NDA में खलबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार

Bankipur by Election Loss: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों ने सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खेमे में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के तीन दशक पुराने इस अभेद्य किले पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19,000 से अधिक वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। इस करारी हार के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक उच्चस्तरीय मुलाकात ने राज्य के सियासी हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है।