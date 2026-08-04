PM Modi Nitish Meeting: बांकीपुर में हार के बाद NDA में खलबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार

Nitish Kumar meets PM Modi :बांकीपुर में हार के बाद नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात, NDA में हलचल (फोटो सोर्स:@newsonair.gov.in)
Bankipur by Election Loss: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों ने सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खेमे में भूचाल ला दिया है। बीजेपी के तीन दशक पुराने इस अभेद्य किले पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19,000 से अधिक वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। इस करारी हार के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक उच्चस्तरीय मुलाकात ने राज्य के सियासी हलकों में नई अटकलों को जन्म दे दिया है।
बांकीपुर सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था। वर्ष 1995 से इस सीट पर पार्टी का कब्जा रहा पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर उनके पुत्र व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां से लगातार जीतते रहे। लेकिन इस बार, उपचुनाव में जन सुराज के पीके ने पूरी बाजी ही पलट दी।
बांकीपुर का परिणाम केवल एक सीट की हार-जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद जनता के पहले रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच हुई चर्चा को बेहद अहम माना जा रहा है।
जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर ने इसे बांकीपुर की जनता का फैसला बताते हुए कहा कि यह चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के विकास, बेहतर शिक्षा और रोजगार की दिशा में एक स्पष्ट संदेश देने का था। दूसरी ओर, बीजेपी नेतृत्व ने इस नतीजे को स्वीकार करते हुए गंभीरता से आत्ममंथन करने की बात कही है।
इस नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या एनडीए अपनी रणनीतियों में बदलाव करेगा या बिहार की राजनीति में किसी नए तीसरे विकल्प की जड़ें और मजबूत होंगी।
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