Bankipur By Election: प्रशांत किशोर के आगे चलने पर मंत्री श्रवण कुमार का आया बयान, कहा- 31 राउंड की गिनती के बाद ही साफ होगा परिणाम

Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। 31 में से अब तक 13 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर 7,119 वोटों से आगे चल रहे है। पीके को अब तक 26113 वोट मिले है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिंह है। नीरज सिंह को अब तक 18994 वोट मिले है। प्रशांत किशोर के आगे चलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एनडीए की जीत का भरोसा जताया है।