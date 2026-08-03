बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बढ़त पर मनोज भारती बोले- बीजेपी ने की गुंडागर्दी, फिर भी साइलेंट वोटर हमारे साथ

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। (फोटो- IANS)
Bankipur bypoll result:बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझानों और नतीजों में जन सुराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर की बढ़त के बाद पार्टी मुख्यालय में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बांकीपुर की जनता का आभार जताया और इस नतीजे को राज्य में बदलाव के एक नए युग की शुरुआत बताया। भारती ने कहा कि बदलाव और जन सुराज को चुनकर बांकीपुर की जनता ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। भाजपा और पुलिस-प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तरह-तरह के दबाव, गुंडागर्दी और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद, साइलेंट वोटर्स ने भारी संख्या में जन सुराज का समर्थन किया है।
जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि प्रशांत किशोर और पार्टी को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके और समाज के हर वर्ग से भारी जनसमर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया है कि जन सुराज की आवाज हर उस घर तक पहुंची है जो पुरानी और पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुका था। भारती ने कहा कि यह सिर्फ चुनाव में बढ़त नहीं है, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की एक बड़ी जीत है। बांकीपुर की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वे अब डर और प्रलोभन की राजनीति का शिकार नहीं बनेंगे।
भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए मनोज भारती ने आरोप लगाया कि पिछले दो-तीन चुनावों की तरह ही, इस उपचुनाव में भी BJP ने सत्ता का भारी दुरुपयोग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि BJP से जुड़े लोगों ने खुलेआम गुंडागर्दी की और स्थानीय प्रशासन ने सत्ताधारी पार्टी को पूरा सहयोग दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जन सुराज के सक्रिय कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह के परेशान किया गया और पुलिस कार्रवाई के जरिए डर का माहौल बनाने की जानबूझकर साजिश रची गई। इसके बावजूद, पार्टी कार्यकर्ता और आम जनता डटे रहे और किसी भी अनैतिक हथकंडे के आगे नहीं झुके।
मनोज भारती ने कहा कि बांकीपुर में वोटरों का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप पूरी चुनाव प्रक्रिया को देख रहा था। साइलेंट वोटर्स के इसी ग्रुप ने वोटिंग के दिन लोकतंत्र को बचाने के लिए खुलकर जन सुराज और प्रशांत किशोर को वोट दिया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में यह ऐतिहासिक ट्रेंड साबित करता है कि जब जनता मन बना लेती है, तो कोई भी ताकत या डराना-धमकाना उनके फैसले को बदल नहीं सकता।
ताजा मतगणना आंकड़ों के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी बढ़त को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। कुल 31 राउंड की मतगणना में से 15 राउंड पूरे होने के बाद प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से 8,202 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब तक की गिनती में प्रशांत किशोर को कुल 29,752 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी 21,550 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।
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