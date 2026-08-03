‘आपराधिक इतिहास’ पर सुप्रीम कोर्ट का नया स्पष्टीकरण, छात्र प्रदर्शन मामलों में बड़ा असर

केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की तुलना आदतन अपराधियों से नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि जो लोग आदतन अपराधी नहीं हैं, उनके खिलाफ कोई अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी। तुषार मेहता ने कहा, "जो लोग कानून के दायरे में रहकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें उन लोगों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे मामलों पर अलग से विचार किया जा सकता है।" हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों या आपराधिक कार्यवाही को बंद करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को एक स्पष्ट प्रक्रिया तैयार करनी होगी।