CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया साफ, किन छात्रों पर नहीं होगी कार्रवाई

इससे पहले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की जांच जारी रख सकती हैं, लेकिन जिन छात्रों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें कानून के तहत उचित प्रक्रिया अपनाते हुए ऐसे मामलों में एफआईआर वापस लेने या बंद करने का निर्णय भी ले सकती हैं।