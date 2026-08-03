भारतीय जीवविज्ञानी ने विकसित की कोविड की इम्यून मेमोरी से कैंसर से लड़ने की तकनीक

वैज्ञानिकों ने कोविड वैक्सीन लगवा चुके लोगों की पीबीएमसी (पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल) से तैयार ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल में भी इस तकनीक का परीक्षण किया। इसमें पीआरएएमई (प्रेफर्डली एक्सप्रेस्ड एंटीजन इन मेलेनोमा) और मैज-ए3 (मेलानोमा-एसोसिएटेड एंटीजन-ए3) जैसे कैंसर एंटीजन के खिलाफ मजबूत टी-सेल प्रतिक्रिया देखने को मिली और मेलेनोमा ट्यूमर का भार कम हुआ। शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया की बड़ी आबादी कोविड संक्रमण या वैक्सीनेशन के कारण पहले से स्पाइक प्रोटीन के प्रति इम्यून मेमोरी विकसित कर चुकी है। इसी वैश्विक प्रतिरक्षा का उपयोग भविष्य में विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जा सकता है।मानवों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवश्यक अनुबंध हो गए हैं।