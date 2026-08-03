जो राम के नहीं हुए, वे आमजन के कैसे होंगे: राजेंद्र पाल गौतम

गौतम: पहला मुद्दा यह होगा कि सरकार अपना बजट तक खर्च नहीं कर पा रही। सरकार यह बताए कि किस मद में कितना बजट रखा था और कितना खर्च किया। दूसरी तरफ लोगों का ध्यान हिंदू-मुस्लिम की राजनीति में उलझाया जा रहा है। देखिए, अभी योगी जी कहते हैं कि कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक सड़कें बंद कर दी जाती हैं और ट्रैफिक डायवर्ट किया जाता है। देखिए सरकार का धर्म नहीं होता। सरकार न हिंदू होती है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। सरकार सिर्फ संविधान के अनुसार चलती है। संविधान की नजर में सभी धर्म बराबर हैं। अगर एक धर्म के लिए अलग व्यवस्था और दूसरे धर्म के लिए अलग व्यवस्था होगी, तो सवाल उठेंगे। अगर कोई ईद पर आधे घंटे नमाज पढ़ ले तो पूरा दिन तो सड़क को बंद नहीं होता, लेकिन कांवड़ के लिए कई-कई दिन सड़कें बंद रहती हैं। आखिर यह दोहरा मापदंड क्यों? साफ है कि यह भाजपा मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ों और पिछड़ों से नफरत करती है।