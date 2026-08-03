3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

नरेश बाल्यान को एक केस में राहत, दूसरे में झटका; दिल्ली हाई कोर्ट ने MCOCA मामले में जमानत देने से किया इनकार

Naresh Balyan latest News: नरेश बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की अदालत से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी, पुलिस की जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर उठाए गंभीर सवाल।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Aug 03, 2026

Naresh Balyan Extortion Case

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाल्यान को इस केस में बरी कर दिया। (फोटो सोर्स- ANI)

Naresh Balyan Extortion Case: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ उन्हें जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की निचली अदालत से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने MCOCA के एक अलग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बाल्यान को 2023 के जबरन वसूली के मामले में बरी कर दिया था। इस मामले में एक कारोबारी ने आरोप लगाया था कि उसे विदेशी नंबर से फोन आया और एक करोड़ रुपए मांगे गए। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने की बात भी कही गई थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो

जांच के दौरान नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच बातचीत की बताई जा रही एक ऑडियो सामने आई थी। पुलिस ने इसे केस में अहम सबूत माना था। लेकिन कोर्ट में इस ऑडियो को लेकर सवाल खड़े हो गए।

अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता का मोबाइल पुलिस ने जब्त नहीं किया। इसके अलावा यह भी साफ नहीं हो पाया कि सोशल मीडिया पर सामने आई ऑडियो आखिर कहां से आई थी। जांच में इन कमियों को देखते हुए कोर्ट ने बाल्यान को इस मामले में बरी कर दिया।

अब MCOCA केस में हाई कोर्ट से झटका

अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू से जुड़े MCOCA मामले में नरेश बाल्यान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का आरोप है कि बाल्यान और कुछ दूसरे लोग कपिल सांगवान के कथित गैंग से जुड़े थे।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है। बाल्यान को इस मामले में दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक कपिल सांगवान फिलहाल फरार है और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हैं। उसके ब्रिटेन में होने की बात भी सामने आई है।

एक केस में बरी, लेकिन जेल से बाहर नहीं

नरेश बाल्यान के लिए मौजूदा स्थिति यह है कि जबरन वसूली के केस में उन्हें राहत मिल चुकी है, लेकिन MCOCA का अलग मामला अभी चल रहा है। हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के कारण वह इस मामले में फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।

दोनों मामले अलग-अलग हैं। इसलिए रंगदारी के केस में मिली राहत का सीधा असर MCOCA मामले पर नहीं पड़ेगा। अब बाल्यान की नजर इस मामले में आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर है।

NEET UG पेपर लीक मामले की सुनवाई अब नए जज करेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया तबादला

ये भी पढ़ें
NEET UG 2026, NEET UG Paper Leak, NEET Paper Leak Case, Anu Grover Baliga, Ajay Gupta Judge, Delhi High Court,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Delhi News

Updated on:

03 Aug 2026 11:40 am

Published on:

03 Aug 2026 10:59 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / नरेश बाल्यान को एक केस में राहत, दूसरे में झटका; दिल्ली हाई कोर्ट ने MCOCA मामले में जमानत देने से किया इनकार

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारतीय जीवविज्ञानी ने विकसित की कोविड की इम्यून मेमोरी से कैंसर से लड़ने की तकनीक

Dr. Tej Kumar Parikh
नई दिल्ली

जो राम के नहीं हुए, वे आमजन के कैसे होंगे: राजेंद्र पाल गौतम

Rajendra Pal Gautam
नई दिल्ली

मां-बाप की मौत और 9 साल का बेटा बचा, दिल्ली में आधी रात घर की छत ने उजाड़ा परिवार

Delhi roof collapse
नई दिल्ली

PM मोदी की माफी के बाद अपशब्द कहने वाली नाबालिग को राहत, दिल्ली पुलिस नहीं लेगी FIR पर एक्शन

PM Modi Forgives Minor Girl FIR Withdrawn
नई दिल्ली

US पढ़ाई पर उठे सवालों के बीच अभिजीत दीपके ने दिखाया स्कॉलरशिप लेटर, बोले- लोन लेकर की अमेरिका में पढ़ाई

Amit Tiwari RTI activist, Kapil Sibal legal aid, NEET paper leak protest
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.