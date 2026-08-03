नरेश बाल्यान को एक केस में राहत, दूसरे में झटका; दिल्ली हाई कोर्ट ने MCOCA मामले में जमानत देने से किया इनकार

Naresh Balyan Extortion Case: आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक तरफ उन्हें जबरन वसूली के मामले में दिल्ली की निचली अदालत से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने MCOCA के एक अलग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बाल्यान को 2023 के जबरन वसूली के मामले में बरी कर दिया था। इस मामले में एक कारोबारी ने आरोप लगाया था कि उसे विदेशी नंबर से फोन आया और एक करोड़ रुपए मांगे गए। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने की बात भी कही गई थी।