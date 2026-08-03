PM मोदी की माफी के बाद अपशब्द कहने वाली नाबालिग को राहत, दिल्ली पुलिस नहीं लेगी FIR पर एक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित लड़की ने एक माफी वाला वीडियो जारी किया था। उसने दावा किया था कि उसकी उम्र 15 वर्ष है और प्रदर्शन स्थल पर मौजूद कुछ लोगों के प्रभाव में आकर उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थीं। उसने अपने बयान पर खेद भी जताया था। उसने वीडियो में कहा, मैंने बहुत गलत बोला था। मुझे इसका एहसास हो गया है और मैं तब तक माफी मांगूंगी, जब तक मुझे माफी नहीं मिल जाती। वहां बहुत से लोग थे, जो मुझे भड़का रहे थे। मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत है। उसमें नाम, उम्र, पता गलत है। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, दुष्कर्म करने की धमकी भी मिल रही है। मेरे घर पर पुलिस आती है। पुलिस मुझे ऐसे खोज रही जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम किया है। मैं यह सब नहीं झेल पा रही हूं। पीएम मोदी ने मुझे माफ कर दिया है, यह बहुत बड़ी बात है।