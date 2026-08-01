‘FIR वापस ली जाए, पीएम मोदी मेरी बेटी को गोद लें, आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली किशोरी की मां की प्रधानमंत्री से भावुक अपील

यह विवाद 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ। प्रदर्शन के दौरान एक 15 वर्षीय किशोरी का वीडियो सामने आया, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। इसके बाद किशोरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि उससे गलती हो गई थी। अब उसकी मां का कहना है कि बेटी को सोशल मीडिया पर दरिंदगी और हत्या की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सरकार से सुरक्षा देने, FIR वापस लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बेटी की मदद करने की अपील की है।