पीएम मोदी की माफी छात्रा के लिए बना बर्थडे गिफ्ट, वकील बोले- जन्मदिन पर मिला बड़ा उपहार

प्रधानमंत्री ने कहा कि बचपन में गलतियां होना स्वाभाविक है और बच्चों को अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में इस घटना को लेकर नाराजगी को वह समझते हैं, लेकिन इन बच्चों को सजा देने या समाज से दूर करने के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुमराह बच्चों को सही रास्ते पर लाना समाज की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रा को माफ करने की बात कहते हुए कहा कि उनके मन में बच्चों के भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी गलतियों से सीखें और देश के विकास में भागीदार बनें। बता दें कि इससे पहले लड़की ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी से माफी भी मांगी थी।