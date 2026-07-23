‘युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं’, CJP प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान

CJP Protest: राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते हालात गंभीर बने हुए है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच लगातार तनावपूर्ण स्थिती बनी हुई है और शहर के कई इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रदर्शन और नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश के युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है और पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीएम के इस पोस्ट में सीजेपी के प्रदर्शन का कहीं जिक्र नहीं किया गया लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रदर्शन के चलते राजधानी में बिगड़े हालातों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पीएम ने यह पोस्ट शेयर किया है।