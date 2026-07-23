23 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

PM मोदी की पोस्ट पर CJP का पलटवार: ‘मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे’

CJP Jantar Mantar Protest : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर युवाओं को कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। पीएम के इस आश्वासन को सीजेपी ने नाकाफी करार देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Jul 23, 2026

delhi CJP Protest

PM Narendra Modi And Ashutosh Ranka।

CJP Jantar Mantar Protest : नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर युवाओं को कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया। हालांकि, पीएम के इस आश्वासन को सीजेपी ने नाकाफी करार देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। पीएम मोदी के इस बयान पर सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रंका ने कहा कि डेढ़ महीने के भारी विरोध के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री ने देश के माहौल पर ध्यान दिया है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक होने के बाद दी जाने वाली सजा से समस्या हल नहीं होगी। असली सवाल यह है कि पेपर लीक हो ही क्यों रहे हैं? चोट लगने पर मरहम लगाने से ज्यादा जरूरी चोट को रोकना है। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।

पीएम मोदी का भरोसा: दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पीएम ने बताया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को त्वरित और कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीएम ने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

‘हम लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे’

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। यह बहुत बेरहम था। हम इसे करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दीपके ने कहा कि भाजपा के लोग ही पथराव कर रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आती है, फिर भाजपा के गुंडे पत्थर फेंकते हैं और बाद में CJP के लोगों को बदनाम किया जाता है।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 26वां दिन: अभिजीत दीपके बोले- ‘हम लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे’

ये भी पढ़ें
abhijeet dipke Says Police Behind Lathi Charge Will Face Court.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

Updated on:

23 Jul 2026 11:27 am

Published on:

23 Jul 2026 11:18 am

Hindi News / National News / PM मोदी की पोस्ट पर CJP का पलटवार: ‘मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मानसून सत्र के चौथे दिन संसद के मकर द्वार के बाहर विपक्षी नेताओं का हल्ला बोल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े

parliament Monsoon Session update
राष्ट्रीय

Paper Leak Protest: जब पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे धर्मेंद्र प्रधान, अब NEET विवाद में घिरे शिक्षा मंत्री

Odisha 1997 exam paper leak protest
राष्ट्रीय

CJP Jantar Mantar Protest: ‘शर्म आनी चाहिए’, छात्रों के आंदोलन के सवाल पर भड़के सोनू निगम, लोगों ने खूब सुनाई खरी-खोटी

CJP Jantar-Mantar Protest
मनोरंजन

Sandeep Lamba Viral Video: गीतांजलि वांगचुक के बाल खींचने का आरोप, CJP ने ADCP संदीप लांबा के निलंबन की मांग

ADCP Sandeep Lamba
नई दिल्ली

मातम में बदली शादी की खुशियां, तालाब में डूबी बारातीयों की गाड़ी, पांच लोगों की दर्दनाक मौत

road accident in Dhenkanal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.