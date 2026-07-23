PM मोदी की पोस्ट पर CJP का पलटवार: ‘मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे’

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। यह बहुत बेरहम था। हम इसे करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दीपके ने कहा कि भाजपा के लोग ही पथराव कर रहे हैं। पुलिस यहां पत्थरों से भरे ट्रक लेकर आती है, फिर भाजपा के गुंडे पत्थर फेंकते हैं और बाद में CJP के लोगों को बदनाम किया जाता है।