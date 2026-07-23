सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 26वां दिन: अभिजीत दीपके बोले- ‘हम लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे’

उन्होंने लाठी चार्ज के सवाल पर कहा, मैं लाठीचार्ज के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। यह बहुत बेरहम था। हम इसे करने वाले पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में ले जाएंगे। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34वां दिन है। सोनम सर की भूख हड़ताल जारी है। आज उनकी भूख हड़ताल का 26वां दिन है, इसलिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लेकिन हम सोनम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें, क्योंकि हम उनकी जान नहीं गंवा सकते…'