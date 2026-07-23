जंतर मंतर पर ADCP संदीप लांबा का विवादित थप्पड़, प्रदर्शन स्थल से हटाने का आदेश

बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट का ध्यान इस वीडियो की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि वीडियो में ADCP संदीप लांबा का नाम और बैज दोनों साफ दिख रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि हम युनिफॉर्म पहने गुंडों को नाम लेकर बेनकाब करने से नहीं डरेंगे। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ADCP लांबा को कोर्ट में हाजिर कर उनसे जवाब तलब किया जाए। सीनियर एडवोकेट गोपाल ने कहा कि यह बिना उकसावे वाला हमला था। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्हें हमने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी है।